Deputada Perpetua e Senador Petecão estão entre os “Cabeças do Congresso 2020”        

A deputada Perpétua Almeida e o senador Sergio Petecão são os dois parlamentares na tradicional lista “Cabeças” do Congresso Nacional 2020, produzida pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap).

Na definição do Diap, Cabeças do Congresso são aqueles parlamentares que conseguem se diferenciar dos demais pelo exercício de todas ou algumas das qualidades e habilidades aqui descritas. “Estou muito feliz e honrada por fazer parte dos 100 Cabeças do Congresso. Nosso partido tem uma bancada pequena, porém muito aguerrida. A nossa bancada, de oito deputados federais, tem seis deles entre os 100 Cabeças, fruto de um belo trabalho coletivo, pois acredito que ninguém conquista vitórias assim sozinho”, disse Perpétua, que lamentou o baixo número de mulheres na lista.

Recuperando-se da Covid-19, o senador Sergio Petecão não manifestou até o começo da manhã de sábado (18). Ele já compôs a lista no passado.

Entre os atributos que caracterizam um protagonista do processo legislativo, destacamos a capacidade de conduzir debates, negociações, votações, articulações e formulações, seja pelo saber, senso de oportunidade, eficiência na leitura da realidade, que é dinâmica, e, principalmente, facilidade para conceber ideias, constituir posições, elaborar propostas e projetá-las para o centro do debate, liderando sua repercussão e tomada de decisão. Enfim, é o parlamentar que, isoladamente ou em conjunto com outras forças, é capaz de criar seu papel e o contexto para desempenhá-lo.

Neste ano de 2020, a identificação dos parlamentares mais influentes foi dificultada por dois episódios, ambos decorrentes da Pandemia, que levou ao isolamento social.

O primeiro foi a adoção do sistema remoto de deliberação, que dificulta identificar os parlamentares mais presentes nas articulações e negociações, já que estas ficam praticamente restrita aos líderes e relatores nesse período. O segundo foi a não instalação das comissões permanentes da Câmara, instância importante de poder, que ajudava a identificar quem tinha prestígio para ser indicado por suas bancadas para presidir um colegiado temático. Isto, entretanto, não impediu que se chegasse aos parlamentares mais influentes do ano em curso.

A pesquisa inclui apenas os parlamentares que estavam no efetivo exercício do mandato no período de avaliação, correspondente ao período de fevereiro a junho de 2020.

https://www.diap.org.br/index.php/noticias/agencia-diap/89934-diap-divulga-cabecas-do-congresso-nacional-e-parlamentares-em-ascensao-2020