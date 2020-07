Serasa: consignados  são mais de 23% dos empréstimos contratados no Acre             

Um estudo inédito da Serasa Experian feito com base nas informações do Cadastro Positivo identificou, dentre aqueles que utilizam alguma modalidade de crédito bancário, que a população acima de 50 anos tem uma melhor consciência financeira na hora de contratar empréstimo consignado.

O levantamento realizado em maio pela Serasa Experian diz que a população deste grupo pagou uma parcela média de R$ 432, o que representa 14,0% da renda.

Esse estudo mostra que o Acre é o 3o Estado com maior grau de utilização do empréstimo consignado: 23,6% do empréstimos foram por essa modalidade de financiamento. O 1o lugar é ocupado pelo Piauí.

Veja o ranking: