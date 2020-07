Mara Rocha acusa “adversários” por fake news sobre sua atuação na Câmara            

Sem dar noomes, a deputada Mara Rcoha está denunciando que “adversários” estão compartilhando notícias falsas sobre sua autação na Câmara Federal.

“Estão afirmando que votei contra a prorrogação do auxílio emergencial, o que é mentira”, afirma ela.

“É falsa a informação que eu e a bancada do PSDB na Câmara dos Deputados teriamos votado contra a prorrogação do auxílio emergencial. Para demonstrar isso, basta lembrarmos que a lei 13.982/2020, que criou o auxílio emergencial, nasceu de um projeto de lei do deputado Eduardo Barbosa de Minas Gerais que é ue é do PSDB”, relata a parlamentar tucana.

Mas não é só isso, diz ela. A lei do AE, aprovada pelo Congresso também com o apoio unânime da bancada tucana já prevê a prorrogação automática do benefício por meio de decreto, até o final do enfrentamento da pandemia sem que, para tanto, seja necessária a aprovação de outra lei no Congresso Nacional.

A primeira prorrogação, por mais dois meses, já foi anunciada há poucos dias. “Tudo isso para dar maior agilidade ao atendimento aos brasileiros que sofrem o impacto da pandemia”, conclui.