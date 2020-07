Estado cede equipamentos para empreendedores autônomos do segmento de alimentação

Com o objetivo de reduzir o desemprego, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Empreendedorismo e Turismo (Seet), vai ceder equipamentos a 41 empreendimentos nos segmentos de alimentação e ambulantes diversos que estejam inscritos no CadÚnico, em Cruzeiro do Sul. O edital de chamamento público está no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira, 17.

Os equipamentos são 10 carrinhos para churrasco, 12 carrinhos para lanche, 4 carrinhos de cachorro-quente e bebidas, 10 kits ambulante e 5 kits cozinha, objetos do Convênio Federal n° 852116/2017 do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços – MDIC, firmado entre os governos federal e estadual.

“A prioridade do convênio é atender empreendimentos que tenham famílias com o perfil CadÚnico, devido à alta vulnerabilidade social e econômica, permitindo assim que se tornem autônomos, podendo gerar nova expectativa de vida para as suas famílias”, declara a secretária de Empreendedorismo e Turismo, Eliane Sinhasique.

Os interessados deverão apresentar ficha de inscrição e documentos exigidos na sede do Sebrae em Cruzeiro do Sul, localizada na Avenida Boulevard Thaumaturgo, n° 1148, no Centro do município, de 27 a 31/07/2020, das 8h às 12h e das 14h às 17h.

Os documentos solicitados são: cópias da cédula de identidade, do comprovante de endereço, do cadastro no CadÚnico, da certidão de nascimento de dependentes (se houver), dos certificados de conclusão de cursos e seminários (se houver), da ata de membro de associação ou cooperativa (se houver).

Dúvidas poderão ser sanadas pelo e-mail: [email protected] ou pelo telefone: (68) 99204-7401.

Fonte: Agência de Noticias