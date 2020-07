Em Rio Branco, 90% da população estão suscetíveis ao novo coronavírus

Os resultados do inquérito sorológico realizado pela Secretaria Municipal de Saúde levam a estimar que cerca de 90% da população de Rio Branco segue suscetível ao novo coronavírus.

Em entrevista à TV Acre, o coordenador do comitê de enfrentamento à Covid-19 em Rio Branco, Osvaldo Leal, disse que 1.007 domicílios foram visitados e moradores foram testados. Do total examinado, 959 estão validados e 83 testes deram positivo. “São 8,7% de prevalência de pessoas com contato com o vírus. Ou seja: de cada 100 pessoas, 8,7 tiveram contato com o vírus”, explicou Leal.

Algumas regionais, como Tancredo Neves, Baixada da Sobral e Floresta apresentam maior mais casos positivos e terão ações direcionadas.

Leal lembrou que Rio Branco está adquirindo 10 mil testes para ações específicas.