Criando gafanhoto em plantação de alface e destruindo a horta da sua sigla

O governador Gladson Cameli falar que não liga e nem gosta de partido, não é nenhuma novidade para quem acompanha a sua carreira política. Nunca teve grupo, militância partidária. Por isso, ninguém vá se admirar se ao final desta briga ao estilo do Exército de Brancaleone, abandonar o PROGRESSISTAS. Aliás, o Gladson tem dado um show de amadorismo na condução do seu grupo na eleição municipal, com uma sucessão de declarações antagônicas atrás da outra. Está cultuando uma imagem negativa, a da falta de ter uma posição firme e única acerca de uma decisão política. Poderia ter resolvido isso há muito tempo, bastaria ter jogado aberto que queria levar o partido para ser um puxadinho do PSB da prefeita Socorro Neri e pronto. Seria como um Trator D-8 a reboque de um Fusca, mas tudo bem, isso estaria resolvido. Na reunião de segunda-feira do seu partido, ele pode acabar com este espetáculo grotesco do disse e não disse, falando simplesmente que vai apoiar a prefeita e quem quiser seguir que lhe siga. Ficaria melhor para sua imagem. Ele apoiando a Socorro e o PROGRESSISTAS com o candidato que escolheu para disputar a PMRB. E estamos conversados. O seria o último capítulo de uma briga sem nenhum sentido prático, mas de péssimo exemplo. O Gladson está criando gafanhoto numa plantação de alface, destruindo a horta da sua sigla.

SEMEADURA E COLHEITA

A vida é uma semeadura, se colhe o que se planta. E na política, isso não é diferente.

CADA UM NO SEU QUADRADO

Para o senador Sérgio Petecão (PSD) tudo pode ser resolvido de uma vez por todas. Se o governador quer apoiar a Socorro Neri, tudo bem, diz ele. E, neste caso, nós vamos caminhar com a candidatura do Tião Bocalom (PROGRESSISTAS), complementa. E terminaria a briga.

COMPROMISSO COM A NOTÍCIA

A senadora Mailza Gomes (PROGRESSISTAS) teve ontem com o governador Gladson Cameli, uma conversa em tom de desabafo, que acabou caindo para o lado da emotividade. Mailza está grávida. Falou não aceitar passar por mentirosa num episódio verdadeiro. Gladson a acalmou, e reafirmou que caminhará com a candidatura própria do partido, no caso o Tião Bocalom. Não me peçam para esconder notícias políticas, sou jornalista, não cabo-eleitoral.

NINGUÉM VAI ME CONVENCER

A senadora Mailza Gomes (PROGRESSISTAS) é uma pessoa, honrada, recatada, comedida no falar, e ninguém vai me convencer que fez um relato falso sobre o governador Gladson Cameli ter dito num café da manhã na sua casa, em Brasília, que apoiaria o Tião Bocalom à PMRB.

E PONTO FINAL

Esta confusão não estaria acontecendo. Bastaria o Gladson ter dito: Mailza, eu não vou ao seu café da manhã porque não irei apoiar o Tião Bocalom, e pronto. O que faltou foi sinceridade.

CREDIBILIDADE

Jamais publicaria uma notícia na base da fofoca, publico porque a senadora Mailza tem minha credibilidade. E além do mais, ela é a presidente do PROGRESSISTAS, onde está a confusão.

BASTA SER FRANCO

Para a próxima segunda-feira está marcada uma reunião entre a executiva dos PROGRESSISTAS e o governador Gladson Cameli. Está nas mãos do Cameli acabar com esta zorra: bastaria ele chegar na reunião e dizer que vai apoiar a Socorro Neri, e quem quiser lhe seguir que siga.

SEMPRE VAZA

Não adianta que a reunião de segunda-feira não vai ficar entre quatro paredes. E as paredes costumam ter ouvidos. E o que for discutido no encontro vai vazar. Não tenho a menor dúvida.

EXECUTIVA FECHADA

Essa confusão toda reforçou a posição da executiva dos PROGRESSISTAS de ter candidatura própria a prefeito da capital. No partido, apenas os new camelistas Moisés Diniz e Ney Amorim são contra a candidatura própria. E ambos focados em serem agradáveis ao governador.

NEM IMAGINA

O governador Gladson Cameli nem imagina, como o episódio tem sido ruim para o seu perfil!

NO OLHO DO FURACÃO

A prefeita Socorro Neri, que não tem culpa nenhuma neste cartório de disse e não disse, está tendo seu nome exposto e virando pauta negativa nas redes sociais, como se tivesse forçando o governador lhe apoiar, o que é uma inverdade. A Socorro está de graça no olho do furacão.

ENQUANTO SEU LOBO NÃO VEM

E enquanto seu lobo não vem o Tião Bocalom estava ontem em campanha nos bairros.

OSSO DURO DE ROER

Mesmo recluso ao meu bunker por causa da pandemia, ainda assim falo com vários políticos de todos os partidos, diariamente, e a conclusão que essas conversas têm me passado é a de que, em qualquer cenário, a candidatura do Minoru Kinpara (PSDB) é altamente competitiva.

NÃO FICOU PARADO

É que o Minoru Kinpara (PSDB) não ficou parado após a eleição do Senado, continuou ativo.

AFASTA DE MIM ESTE CÁLICE

Certo está nesta confusão toda envolvendo o governador Gladson Cameli e os dirigentes dos PROGRESSISTAS, o vice-governador Major Rocha em nem dar palpite. “Essa briga não é minha”, tem se limitado a falar quando o assunto entra em discussão.

PASSO DO TAMANHO DAS PERNAS

Rocha disse ontem ao BLOG DO CRICA que a chapa Toinha Vieira (PSDB)- Charlene Carvalho (PTB) para disputar a prefeitura de Sena Madureira está encaminhada, mas não fechada. E que o PSDB antes enviará emissários à Brasília, para saber que recurso vai dispor para a campanha.

POR CIMA DA CARNE SECA

Quem está por cima da carne seca nesta eleição municipal em Cruzeiro do Sul é o grupo do ex-prefeito Vagner Sales (MDB). O Fagner Sales (MDB) lidera as pesquisas para prefeito, e se não estivesse bem, poderia lançar a deputada federal Jéssica Sales (MDB), que seria imbatível.

NÃO MUDA A CONFIGURAÇÃO

Mesmo uma chapa formada pela Toinha Vieira (PSDB) para prefeita e a Charlene Lima (PTB) de vice, ainda assim iriam comer um tapado para derrotar o prefeito Mazinho Serafim (MDB). Não mudaria a configuração do favoritismo do prefeito na eleição para prefeito de Sena Madureira.

SEGUE SEU RUMO

Outro que está fora do saco de gatos em que se transformou a briga no PROGRESSISTAS, é o MDB, que vai tocando unido a candidatura do deputado Roberto Duarte a prefeito da capital.

BOA NOTÍCIA

A boa notícia que chegou ao BLOG é que o chefe do gabinete civil, Ribamar Trindade, se encontra em franca recuperação das consequências da Covid-19. Deus está contigo.

CONTINUA A CAMPANHA

Foi a recomendação que o senador Sérgio Petecão (PSD), quase recuperado da Covid-19, fez ao ex-prefeito Tião Bocalom (PROGRESSISTAS). Pediu que não fale nada sobre a briga no seu partido, e vá conversar com a população, em busca de votos para a sua candidatura à PMRB.

FORA DE DISCUSSÃO

A unidade das forças mais conservadoras em Tarauacá está fora de cogitação. Esbarra na candidata Néia (PDT), que diz ter compromisso com Jesus Cristo de ser candidata à prefeita. Essa situação, favorece indiretamente a candidatura do ex-prefeito Rodrigo Damasceno (PSDB).

ESQUERDA X CONSERVADORES

Pelo campo da esquerda vão disputar a PMRB, os candidatos Socorro Neri (PSB), Daniel Zen (PT), e Pedro Longo (PV). E pela ala da direita conservadora Jarbas Soster (AVANTE), Jamil Asfury (PSC), Roberto Duarte (MDB) e Tião Bocalom (PROGRESSISTAS). Minoru Kinpara (PSDB) entra nesta parada como um candidato com ideias da esquerda, mas numa sigla, que no Acre, é conservadora. Mas, o fato de ser de esquerda ou direita não influencia as urnas.

FRASE MARCANTE

“O início de um hábito é como um fio invisível, mas a cada vez que o repetimos, o ato reforça o fio”. Seweet Marden.