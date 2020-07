Álcool em gel produzido na Ufac já atende a Polícia Militar            

A Polícia Militar foi uma das primeiras instituições atendidas pelo projeto de produção de álcool em gel do curso de Enfermagem da Universidade Federal do Acre.

Nesta sexta-feira (17) os PMs que trabalham no 2o Batalhão receberam um lote de álcool em gel para higienização e proteção contra a Covid-19.

A equipe do projeto Mãos que Salvam produziu uma tonelada de álcool em gel e 500 unidades de sabonete líquido. A ação é desenvolvida por alunos do curso de Enfermagem da Ufac, sob coordenação do professor Dayan Marques, que trabalha na organização do projeto desde 9 de junho.

O material produzido será distribuído gratuitamente para a Polícia Militar para higienização dos veículos, para garis, motoristas de ônibus, caminhoneiros e demais grupos de profissionais que prestam serviços de primeira necessidade à comunidade acreana.