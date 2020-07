FIEAC disponibiliza testes de Covid-19 à preço de custo em Cruzeiro do Sul

A Federação das Indústrias do Acre (Fieac) está disponibilizando testagem rápida para Covid-19 à colaboradores da Indústria de Cruzeiro do Sul, através do SESI. O principal objetivo da ação é contribuir para a identificação da doença, para que possam realizar um tratamento precoce, evitando a proliferação à outros servidores e consequentemente a proporcionar a manutenção das atividades econômicas das empresas. O lançamento dessa testagem ocorreu na manhã desta terça-feira (14). Os preços cobrados são praticamente de custo, se comparados aos valores dos laboratórios particulares.

Não serão realizados testes para pessoas físicas, sendo que todo o contrato deverá ser firmado com pessoa jurídica com CNPJ. São considerados setores industriais por exemplo: o ramo de marcenaria, movelaria, cerâmicas, padarias, gráficas, malharias, areais, panificadoras entre muitos outros. De acordo com a coordenadora da Unidade SESI-SENAI de Cruzeiro do Sul, Perla Borges, o atendimento ao trabalhador da indústria vai até dezembro deste ano.

“Estamos trazendo, de hoje até meados de dezembro, a testagem de covid, com agendamento com nossas enfermeiras e técnicos e médicos que estarão aqui esperando para atender. Devem entrar em contato pelos nossos telefones, e faremos visitas nas empresas, falando da importância de trazer seus funcionários, pois o comércio está abrindo aos poucos e é necessário saber se já teve a doença, se é assintomático”, enfatizou a gerente.

Os teses são do tipo IGG e IGM que identificam se a pessoa já teve covid-19 ou se está na fase ativa. Segundo a enfermeira Valéria, o teste é feito através de uma coleta de sangue do dedo. Logo após, já com os dados do paciente, essa amostra é encaminhada para um laboratório em Curitiba através de QR COLD via internet.

“Nosso teste é totalmente informatizado. Temos uma parceria com a empresa Raileb, de Curitiva, e o resultado sai em torno de 30 minutos. Enviamos o exame para eles, e em 30 minutos nosso paciente recebe o resultado através de e-mail ou SMS”, explicou.

Raimundo Nonato Pereira foi o primeiro servidor a realizar o teste. Ele contou que acredita já ter sido infectado, pois um filho teria apresentados os sintomas.

“Meu filho apareceu com os sintomas, e após uns dez dias eu senti também dor de garganta, febre e frio”, destacou o servidor Raimundo Nonato Pereira

Na ocasião estiveram presente na ação os presidentes de diversos sindicatos no estado: Presidente do Sindicato Cerâmico Marcio Agiolfi, Presidente do Sindicato Mineral João Paulo, Presidente do Sindicato Gráfico José Afonso Boaventura e também a representante da FIEAC em Cruzeiro do Sul Janaína Terças.

“Preocupados em dar segurança para nossas empresas, no sentido de acontecer alguma suspeita na empresa terão o exame a um preço acessível, caso o serviço púbico não disponibilize. É mais uma contribuição do Sistema, sempre preocupado em dar segurança para as empresas voltarem a trabalhar”, destacou João Paulo, Presidente do Sindicato Mineral.

Foram adquiridos 6 mil exames para o Acre, sendo 2 mil para Cruzeiro do Sul. Com recursos próprios, a Federação das Indústrias do Acre investiu R$250 mil na aquisição dos testes rápidos, que irão contribuir significativamente na prevenção e identificação da covid-19 nos colaboradores da indústria, como explicou o presidente da Fieac José Adriano Ribeiro

“Vendo a necessidade e a complexidade da aquisição dos testes pelos municípios e pelo estado, de testes, e sabemos que os testes proporcionam uma identificação e um diagnostico precoce, e com isso podemos acelerar o tratamento e evitar as internações. Essa é a ideia, fortalecer o setor produtivo, e a partir do momento que a sociedade sente essa segurança, e começa a circular, teremos nossa economia voltando ao normal”, destacou.

Testagem sem teleatendimento

R$ 110,00 (industrias não sindicalizadas)

R$ 104,00 (industrias sindicalizadas)

Testagem com teleatendimento:

R$ 180,00 (industrias não sindicalizadas)

R$ 171,00(industrias sindicalizadas)

Retestagem