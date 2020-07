A notícia de que o governador Gladson Cameli iria apoiar a candidatura de Tião Bocalom, o “Velho Boca”, divulgada pelos PROGRESSISTAS depois de um encontro na residência da senadora Mailza Gomes, em Brasília, a chama de amor no coração vermelho do PT (quase apagada) que arde pela prefeita Socorro (PSB) reascendeu novamente como um ventilador em uma velha churrasqueira no carvão úmido. Se fosse verdade, seria a oportunidade ideal para reatar o relacionamento lindo entre petistas e socialistas encerrado de forma tão inexplicável. O encontro de Brasília causou alvoroço no castelo da Praça da Revolução. Seria o fim? Por toda o condado a nobreza, o clero e a plebe se perguntavam o porquê? Uma tristeza se abateu sobre todos até que veio o desmentido: O noivado selado não seria rompido. Enquanto isso na praça alguns petistas cantarolavam a velha música da Jane e Herondy…

Não se vá/ Me dê uma chance outra vez/ Daqui pra frente, tudo vai mudar/ Me dê a mão com muito amor/ E nova vida vamos começar…lá lá lá.