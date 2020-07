Major Rocha visita instalações de indústria florestal em Xapuri

O Complexo Industrial Florestal de Xapuri (Ciflox), atualmente é gerido por um grupo de investidores nacionais e internacionais, em parceria público-privada com o governo do Estado, segue com a produção e a exportação de madeira de espécies nobres locais em ritmo acelerado. Foi o que pôde constatar o governador em exercício, Major Rocha, em visita na manhã desta quarta-feira, 15, às instalações da unidade, localizada na entrada do município de Xapuri, às margens da BR-317.

O empreendimento havia sido inaugurado em 2006 como uma fábrica de tacos, por meio da Agência de Negócios do Acre (Anac). Em 2016, o governo do Estado fez a concessão do espaço para que um grupo de investidores brasileiros e estrangeiros pudesse investir, gerando emprego e renda, além uma nova economia, baseada no desenvolvimento sustentável, ambiental e social. Só o processo de reorganização da indústria movimentou em torno de R$ 9 milhões em Xapuri, desde a compra dos móveis, abastecimento de combustível e alimentação diária dos operários.

“Nosso objetivo é saber como anda o funcionamento do complexo e resolver algumas pendências e ajustes, para que se viabilizem novos negócios e a produção atinja a sua capacidade máxima. Aqui são gerados mais de 100 empregos diretos e esse engajamento faz com que o Estado possa arrecadar mais com a matéria-prima mais abundante que temos, que é a madeira”, frisou Rocha.

Absorvendo a madeira extraída de planos de manejo florestal, incluindo as iniciativas comunitárias geridas pela Cooperativa dos Produtores Agroflorestais Comunitários (Cooperfloresta), a indústria tem como base de sua produção espécies nobres como cerejeira, cumaru, garapeira, bálsamo e ipê, entre outras, que no total somam 11 espécies.

O secretário de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict) Anderson Abreu disse que o piso do tipo deck, comumente utilizado em ambientes com piscinas, spas e áreas de laser é o produto que mais tem sido comercializado em grande volume. “Temos observado que as vendas tem como destino países europeus, além da China e Estados Unidos. E o Estado com certeza continuará apoiando para o crescimento das nossas indústrias acreanas”

Alisson Cerqueira, diretor-administrativo do complexo industrial de Xapuri, enfatizou que recebeu a fábrica após a concessão, sem funcionários, sem materiais, sem matéria-prima, e que teve que começar do zero.

“Reformamos, investimos na compra de equipamentos, desenvolvemos uma cadeia de suprimentos forte e uma rede de clientes diversificada. Hoje toda nossa produção é direcionada para o mercado exterior e estamos iniciando uma nova fase que é a consolidação para uma nova criação de produção dentro dessa unidade em Xapuri. Com essa visita produtiva do governador em exercício, apresentamos nossa estrutura, nossas ideias e acertamos detalhes sobre os novos caminhos”, finalizou Cerqueira.