Exportação de madeira cresceu muito em quatro anos no Acre         

O Fórum Permanente de Desenvolvimento do Acre comparou as exportações do Acre dos primeiros semestre dos últimos quatro anos e chegaram à conclusão que o setor não para de crescer.

Segundo o estudo, houve um crescente aumento nas exportações, alcançandom, no prmeiro semestre de 2020. US$ 6.668 milhões.

“E há clara tendência de um crescimento ainda maior no decorrer do ano, apresentando um aumento de 0,8% em relação ao primeiro semestre de 2019”, diz o Fórum.

