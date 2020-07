Zen não vê queda no contágio da Covid-19 e pede comissão especial na Aleac                 

O deputado Daniel Zen insiste na necessidade da criação da comissão especial de acompanhamento da Covid-19 no Acre.

Ele discorreu sobre a curva de contágio no Acre. “A oscilação para baixo foi sensível e segue na faxa dos 1.000 casos semanais”, disse.

“Volto a repetir. Não adianta ficar nesse isolamento meia-boca”, alertou. “Estamos vendo crescimento de novo da média dos óbitos”.

Para ele, há prefeitos que estão mais preocupadas com as eleições que com as vidas. “Estamos falando de mais de 100 mortes por mês só de Covid-19 e parece que está tudo bem”, declarou o deputado do PT.