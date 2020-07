Live debate fronteiras brasileiras, incluindo o Acre, nesta quinta (16)     

Pensar em regiões de fronteira no pós-pandemia é um exercício oportuno para planejar uma nova realidade para cerca de de 11 milhões de brasileiros que vivem nessas áreas limítrofes do país.

Com a finalidade de debater o assunto, o Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras (IDESF) realizará, nesta quinta-feira, 16, às 17h, a live “Cenários e perspectivas: o horizonte nos arcos de fronteira do Brasil”, com participação do secretário da Receita Federal, José Tostes.

O Acre, que pertence ao Arco Norte da política de fronteiras, terá sua situação debatida também.

Painelistas:

O secretário especial da Receita Federal (RF), José Barroso Tostes Neto, foi superintendente da Receita Federal na 2ª Região Fiscal e secretário de Fazenda do Pará e atuou ainda como consultor no FMI e no BID. O General Sergio Etchegoyen foi chefe do Estado-Maior do Exército. Atualmente, é vice-presidente do Conselho de Administração da FSB Comunicação, empresa parceira desta iniciativa.

O professor da ECEME, Tassio Franchi, atua também no Instituto Meira Mattos (IMM) e no Programa de Pós-Graduação em Ciências Militares (PPGCM). Tomaz Espósito é membro da Rede de Pesquisa em Regionalismo e Política Externa (REPRI), que congrega pesquisadores de várias universidades brasileiras e instituições de pesquisa.

O painel ‘Cenários e perspectivas: o horizonte nos arcos de fronteira do Brasil’ é uma realização do IDESF, ESIC – Business & Marketing School, Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra (ADESG), FSB Comunicação e Sindicato Nacional dos Analistas-Tributários da Receita Federal (Sindireceita).

