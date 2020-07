O deputado Jonas Lima anunciou a chegada de parte dos 3 mil testes rápidos para Covid-19 adquiridos para o sistema de saúde de Mâncio Lima.

A Prefeitura também realizou uma licitação para ampliar os testes por sorologia.

Lima disse que a doença chegou às comunidades mais remotas do Vale do Juruá.

“A pandemia está no Rio Moa, São Salvador, no Rio Azul, na Serra do Divisor”, disse o deputado, citando que um morador do Alto Rio Moa está internado com Covid-19 em uma UTI de Rio Branco.