Jair Bolsonaro testa positivo novamente para Covid-19       

O presidente Jair Bolsonaro fala à imprensa no Palácio da Alvorada

O presidente Jair Bolsonaro testou positivo para covid-19 novamente nesta quarta-feira (15). Ele já havia sido diagnosticado com a doença no último dia 7 e, na época, fez uma coletiva de imprensa para anunciar o resultado. Bolsonaro tem 65 anos e está no grupo de risco da doença.

A Secretaria Especial de Comunicação Social divulgou uma nota confirmando o diagnóstico e afirmando que o presidente “permanece no Palácio da Alvorada, residência oficial, e continua sendo acompanhado pela equipe médica da Presidência da República”.