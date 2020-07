Gerlen Diniz fala em grande pacote de obras em breve no Acre           

O Líder do Governo na Aleac, Gerlen Diniz, lembrou que nesta quarta-feira (15) está sendo paga parte do 13º salário dos servidores estaduais –mais um desafio vencido pelo governador Gladson Cameli.

Diniz observou que neste segundo semestre há um grande pacote de obras, incluindo uma quinta ponte sobre o Rio Acre em Rio Branco -além da ponte da Sibéria, em Xapuri.

“Ainda temos muito a realizar. A Aleac teve um protagonismo enorme como também um ineditismo com as sessões virtuais que serviram de exemplo para as Câmaras Municipais”, disse ele.

Diniz afirmou que o governo não se exime das responsabilidades.