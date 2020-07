CRM denuncia sobrecarga nos plantões de médicos de Brasiléia               

A presidente do Conselho Regional de Medicina do Acre (CRM-AC), doutora Leuda Dávalos se reuniu, nessa segunda-feira (13), com médicos de Brasiléia para tratar sobre as condições de trabalho na unidade local de saúde.

Os profissionais entraram em contato com o Conselho relatando uma mudança no padrão de carga horária de plantonistas do hospital de Brasileia feita pela Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre).

Segundo eles, a medida acabou sobrecarregando ainda mais os médicos, já que somente um plantonista passou a responder pela sala vermelha de emergência, observação dos pacientes, visita na enfermaria e na observação, além do acompanhamento de pacientes que precisam ser transferidos para a capital, Rio Branco.

Durante a visita, o CRM constatou a sobrecarga dos plantonistas do hospital por conta da redução da carga horária médica. De acordo com a presidente, a situação está “humanamente impossível”, visto que esses profissionais, além de continuarem com atendimentos de pacientes por situações diversas, estão atuando na linha de frente do combate à pandemia do novo coronavírus.

“Após ouvir os médicos, entrei em contato ainda nessa segunda-feira com o secretário de Saúde do Acre, Alysson Bestene e ele se demonstrou sensível às reclamações dos profissionais. Encaminhei a proposta feita pela diretora administrativa da unidade para resolver o problema e o secretário ficou de analisar com carinho e dar uma resposta. Ressaltamos que este Conselho tem acompanhado de perto a situação das condições de trabalho dos profissionais, que afeta diretamente no atendimento prestado aos pacientes”, afirmou a presidente do CRM.

Participaram da reunião o conselheiro do CRM, Edson Braga; o diretor técnico da unidade, Rodrigo Prado; e o diretor clínico, Edivan da Silva Moura. Além dos médicos Écila Roberta Nunes, Vivian Suarez, Ana Cátia Viana, Francisca Maria Araújo, Marcelo Saavedra e Marizete Cavalcante.