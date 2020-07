Dankar cobra início das obras de revitalização nos ramais da Capital

Em pronunciamento na sessão on-line de terça-feira, 15, da Camara de Rio Branco, o vereador Mamed Dankar (PROS) voltou a abordar acerca das obras de revitalização dos ramais na capital acreana.

O parlamentar reforçou que devido ‘a péssima qualidade dos ramais, o produtores estão encontrando dificudlade em escoar as produções’. “Isso é algo que já venho abordando há certo tempo nessa Casa. Constantemente recebo reclamações dos produtores quanto a qualidade dos ramais. A péssima qualidade tem os prejudicado muito, pois não consegue escoar seus pordutos. Dependendo do período, os ramais ficam intrafegáveis. O produtor é que paga pela falta de compromisso do poder público”, disse.

Dankar exemplificou citando o Ramal Astro Rei, localizado na BR-364. Segundo o vereador, foi colocado um bueiro no local, porém, a obra teria sido finalizada sem a realização da parte de contenção, o que tem ocasionado problemas aos moradores.

“Foi feita uma obra de drenagem, mas, a parte de contencão, – tanto a jusante quanto a montante -, foram completamente ignoradas. Isso vai gerar um dor de cabeça sem tamanho para aqueles moradores, pois em determinado momento vai apartar. Essa obra precisa ser concluída, senão vai ser dinheiro jogado fora pelo poder público e ainda deixará o ramal realmente intrafegável”, falou.

O vereador ressaltou ainda que esteve reunido com o secretário Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra), Edson Rigaud, o qual lhe confirmou que o governo do Estado transferiu ao município as obras nos ramais.

“O secretário me disse que o governo ficará responsável apenas pelas obras nas estradas estaduais, as chamadas AC. Lamento profundamente isso, pois o município não tem recurso o suficiente para fazer um trabalho de qualidade”.

Por fim, o vereador cobrou da Prefeitura de Rio Branco o início das obras de revitalização nos ramais da Capital.

“Já estamos em 14 de julho e até o momento a Prefeitura não assinou ainda a ordem de serviço para início da obras nos ramais. Tem licitação, tem recurso, falta só a assinatura no documento. Porque a demora? Só espero que não esperem o verão acabar”.

