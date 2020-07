Ufac e prefeitura produzem EPIs contra Covid-19 em Cruzeiro do Sul

A Ufac e a Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária no Acre (Fundape) firmaram convênio com a Prefeitura de Cruzeiro do Sul para produção de equipamentos de proteção individual (EPIs) que serão usados no enfrentamento à pandemia da covid-19. Além disso, o acordo permite também a implementação de ações estratégicas em educação. A parceria tem apoio de emenda parlamentar da senadora Mailza Gomes.

A solenidade de efetivação do acordo ocorreu na tarde desta segunda-feira, 13, por meio de videoconferência. “Temos conseguido vencer as dificuldades no combate a essa pandemia pelas parcerias”, disse a reitora da Ufac, Guida Aquino. “Neste caso, com o apoio da senadora e da Prefeitura de Cruzeiro do Sul, temos todo o aporte para contribuir com a população do Juruá.”

O objetivo da parceria é a produção de materiais de proteção individual e coletiva para distribuição em locais públicos de grande circulação de pessoas, minimizando riscos de contaminação pelo novo coronavírus quando houver retorno às atividades presenciais. Além disso, visa ao desenvolvimento de tecnologias educacionais e capacitação de professores do município para buscar melhorias na qualidade de ensino na rede pública.

Na parceria, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul doará R$ 350 mil à Ufac, recurso de emenda parlamentar da senadora Mailza Gomes. A meta é produzir 15 mil unidades de escudos faciais, 15 mil extensores de máscaras e 300 totens para disponibilização de álcool em gel. O convênio também prevê ações educacionais relacionadas à inserção de novas tecnologias, bem como disponibilização de espaço, corpo técnico-científico, docente e discente para ações de ensino, pesquisa e extensão no contexto escolar.

Estiveram presentes na reunião, além da reitora Guida Aquino, a senadora Mailza Gomes; o prefeito e o vice-prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro (Progressistas) e Zequinha Lima; o secretário municipal de Planejamento, Manuel Orleilson Ferreira da Silva; o coordenador e a coordenadora adjunta do projeto Tecnologias Educacionais, da Ufac, Tiago Lucena e Maria Isabel Afonso da Silva; a pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, Margarida Carvalho; e o pró-reitor de Extensão e Cultura, Isaac Dayan.