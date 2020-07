O vice-governador Major Rocha revelou ontem ao BLOG DO CRICA que vai enviar ofício ao secretário de meio ambiente, Israel Milani, para que esclareça qual é o tipo de “perseguição” que já moveu ou está movendo contra a sua pessoa, como o secretário desabafou numa gravação que vazou para rede social, no qual acusa Rocha de ser a pessoa que mais o persegue é à sua secretária. “Ele vai ter que me responder por ofício no que eu uso o cargo para lhe perseguir. E não tem esta história de “minha secretaria”, pelo que eu sei as secretarias são do Estado”, enfatizou ao BLOG. Na opinião do vice-governador ele foi usado para justificar o ato praticado por Milani contra o candidato a prefeito de Rio Branco, Luziel Carvalho, ao detonar a sua candidatura. Rocha prometeu ainda entrar com processos contra Luziel, que o acusou de atos ilegais que não cometeu. Rocha se disse surpreso com a descoberta do SOLIDARIEDADE, um partido nanico, que tem apenas uma deputada federal, ter 150 cargos de confiança no governo, número superior em muito ao PSDB, que tem a deputada federal mais votada, e dois deputados estaduais . Fez questão de ressaltar que não tem nada a ver com a confusão que aconteceu no SOLIDARIEDADE. E não aceita usarem o seu nome.

LUZIEL: “FUI RIFADO POR SER NEGRO E POBRE”

A retirada da candidatura do advogado Luziel Carvalho à prefeitura de Rio Branco pela direção do SOLIDARIEDADE, oficializada ontem, veio envolta em denúncia de crime de racismo, de um vídeo escancarando o balcão de negócios dentro do governo, da troca de cargos por apoio político, e o caso pode acabar sendo investigado pelo Ministério Público. Luziel disse ontem ao BLOG DO CRICA que a sua candidatura foi rifada por três motivos: “porque sou negro, pobre, e por não pertencer às famílias tradicionais da política acreana”. Se disse traído pelo presidente do SOLIDARIEDADE, Israel Milani, que o convidou para ser candidato a prefeito, e para não perder cargos no governo detonou sua candidatura. O BLOG teve acesso a um vídeo que tomou conta das redes sociais, no qual o presidente do diretório municipal do SD, Edmilson Ripardo Maia, aparece justificando que caso a candidatura do Luziel não fosse retirada o partido iria perder os mais de cem cargos que tem no governo. Destacou que esse pessoal passou tanto tempo no sol e não seria agora que iria perder a “sombrinha” no governo. Israel Milani arrota independência no vídeo, diz que não precisa de política, mas acabou cedendo às pressões para tirar a candidatura de Luziel, para não perder os cargos indicados caso não recuasse. Aproveita para atacar o vice-governador Major Rocha, acusando-o de lhe perseguir politicamente: “é o cara que mais me persegue e me dá trabalho na secretaria”. Critica ainda o governador Gladson Cameli por querer apoiar a prefeita Socorro Neri à reeleição. Temeroso, Milani faz um apelo para que a reunião não vazasse. A imagem que resultou deste episódio é de que partidos nanicos continuam a ser um grande balcão de negócios na política acreana, onde a ideologia é muda e o empreguismo tagarela. E que a um simples aceno do governo vão lépidos atender ao que seu mestre mandar.

O RESTO É PERFUMARIA

A degola da candidatura do Luziel Carvalho (SD) à PMRB já estava na guilhotina desde a visita do governador Gladson à deputada federal Vanda Milani (SD), pedindo que apoiasse a prefeita Socorro Neri. Este é o principal motivo que levou a este desfecho, o restante é perfumaria.

OPERAÇÃO TRATORA MINORU

Na entrevista que o governador Gladson deu a este BLOG revelou que, além da visita que fez à deputada federal Vanda Milani (SD), iria visitar também outros dirigentes partidários, para pedir apoio à sua musa política, a prefeita Socorro Neri. Na verdade, esta série de visitas embute a formação de um bloco para derrotar o candidato à PMRB, Minoru Kinpara (PSD).

ESPAÇO LIVRE

Não vou esconder nada do que se passa nos bastidores da política que envolva os que governam, pelo simples motivo de não ter nenhuma satisfação a dar ao governador Gladson e nem ao seu vice Rocha. Ouço a todos, mas com liberdade plena de divulgar outras versões.

NÃO SE BRINCA COM AS PESSOAS

O que fez o presidente do SOLIDARIEDADE, Israel Milani, com o ex-candidato a prefeito da capital, Luziel Carvalho, não é ético. Chamou o rapaz para ser candidato, prometeu que não aceitaria pressões para tirar seu nome, e ao primeiro assobio do governo queimou o moço.

ENTREGA AO DIVINO

Em uma postagem que aparece chorando depois do golpe que levou, o advogado Luziel Carvalho diz ao governador Gladson que Deus vai lhe cobrar pelo mal que lhe fez. E sobre a deputada federal Vanda Milani (SD) e ao presidente do SD, Israel Milani, ressaltou: “Eu entrego a vida de vocês a Deus e vocês vão prestar contas com ele. Aqui não tem mágoa, mas Deus vai cobrar de vocês. Vocês me enganaram e iludiram”, desabafou Luziel.

VIROU VÍTIMA

Dando uma passada pelas redes sociais são quase unânimes os comentários defendendo o Luziel Carvalho, que acabou transformado em uma grande vítima nesta história de traição.

LEVE APERITIVO

Toda esta confusão que o BLOG está retratando sem censura é um leve aperitivo do que ainda estará por vir nos bastidores desta sucessão municipal. Ainda vão acontecer coisas do arco-da velha. Confusões serão inevitáveis: só um pode ganhar para a PMRB, dois corpos não ocupam o mesmo espaço, diz uma lei da Física.

FALTA-LHE ASSESSORIA

Na parte da gestão, nem há o que comentar a sua lisura. Acabou com o cabide de empregos na prefeitura, saneou as finanças, tem obras nos bairros, mas como candidata a mais um mandato, a prefeita Socorro Neri deixa muito a desejar, porque lhe falta uma assessoria política eficiente (se é que tem), para fazer a ligação com outras siglas na busca de alianças.

O BOI NÃO DANÇA

Na política você pode fazer várias obras relevantes na cidade, mas se não aliar estas realizações de forma incisiva à sua imagem, não buscar ampliar a base de apoio com outros partidos, não chegará ao caldo de cultura ideal para disputar um novo mandato na PMRB.

REMANDO CONTRA O MUNDO

Respeito as opiniões do senador Márcio Bittar (MDB), com muitas, concordo; mas de algumas, discordo. Querer transformar a Serra do Divisor, com a maior biodiversidade do mundo, numa estrada, com as laterais com grandes pastos de boi, vai contra a opinião pública mundial. Nada se faz hoje no mundo se não preservar o meio ambiente. É remar contra o mundo.

VIROU UMA GRANDE MERDA

O então governador Jorge Viana cantou em prosa e verso essa estrada para o Peru, alardeando que seria a salvação econômica do Acre, e está ai esta merda, não se exporta nada de relevante por ela. E assim será a estrada ligando Cruzeiro do Sul à Pucallpa. Até o cheiro verde que produzimos, mal dá para temperar o nosso peixe de cada dia. Vamos exportar o quê?

PERGUNTAR NÃO OFENDE

Mudando de assunto, que mal pergunte, qual foi a grande iniciativa dos que comandam o setor agrícola no governo do Cameli, no campo do agronegócio? A pergunta é pertinente, porque o agronegócio foi a grande bandeira do programa de governo para se eleger.

REAGINDO BEM

O senador Sérgio Petecão (PSD) e esposa Marfisa Galvão, acometidos pela Covid-19, vêm reagindo bem ao tratamento. Petecão diz que sua casa virou um deserto após a sua contaminação. Até o seu fiel escudeiro Montana Jack sumiu na buraqueira

DESCENDENTES DA REVOLTA

Em 1904, no Rio de Janeiro, houve uma revolta contra a obrigatoriedade de tomar a vacina contra a varíola, os que eram contra achavam que era inócuo. Contam os livros que foram feitas 945 prisões, e 461 foram deportados para o Acre. Acho que esta turma do Acre que hoje briga contra a ciência no caso da Covid-19, deve ser descendente dos deportados.

FATO POLÍTICO

O Conselheiro do TCE, José Augusto, recém falecido vítima da Covid-19, foi protagonista na política. Foi vereador e presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, deputado estadual, e perdeu a indicação para disputar o governo para o então deputado Edmundo Pinto (PDS).

NA BICA PARA VOTAR

O recurso do prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, contra a cassação do seu mandato, está na bica para ser votado no TRE. Conversando ontem com um advogado eleitoral que conhece o processo, este revelou ao BLOG que, a tendência da corte será manter a cassação.

LINHA DIVISÓRIA

Caso seja absolvido o prefeito Ilderlei tem tudo para se candidatar à reeleição. Mas em caso de condenação seria um baque na sua imagem para tentar um novo mandato nesta disputa.

LINGUAGEM DE CONFERENCISTA

O candidato do PT, Marcelo Siqueira, que vai disputar a prefeitura de Cruzeiro do Sul, tem que mudar a sua fala de conferencista. Na política, a prolixidade é língua que o povão não entende.

BOM PARA A POLÍTICA

Na disputa da prefeitura de Rio Branco um fato positivo deve ser ressaltado, os candidatos são todos preparados: temos engenheiro, advogado, professor, ex-Juiz de Direito, o que deixa o eleitor com um leque amplo para votar, na certeza de que não porá um analfabeto no poder.

PEDRO LONGO

O PV vai mesmo com o ex-juiz de direito, Pedro Longo, para a disputa da PMRB.

PUXADINHO NÃO É RESPEITADO

O fato dos partidos estarem nesta eleição saindo com candidaturas próprias é bom para a democracia e para os partidos. Sigla que vive de ser puxadinho das demais tende a nunca ser destaque e nem ser respeitado. O PDT acertou em colocar o Jeferson Barroso (PDT), um jovem, para ser candidato a prefeito da capital.

CANDIDATA A VEREADORA

Sempre abro espaço no BLOG para as mulheres que são candidatas. Cito mais uma candidata a vereadora de Rio Branco, Luzia Oliveira, que atua área de saúde, com trânsito na região do bairro Vitória. Esta eleição vai bater recordes no número de mulheres sendo candidatas.

NOMES QUE DESFILARAM

Nomes que até aqui já desfilaram como candidatos a prefeito de Rio Branco com o “apoio” do Gladson Cameli: Major Rocha, Ney Amorim José Bestene, Bocalom e Socorro Neri.

FRASE MARCANTE

“Todo bajulador é falso e perigoso. O puxa saco é igual ao carvão; apagado ele te suja, aceso ele te queima”. Frase política que deveria ser referência para quem governa.