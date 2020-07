Prefeitura de Cruzeiro leva serviço de limpeza e retirada de entulho à vilas do município

Prefeitura de Cruzeiro do Sul iniciou esta semana a ação de limpeza e retirada de entulho em todas as vilas do município. Na segunda-feira (13) e nesta terça-feira (14), a Vila São Pedro recebe os cuidados da gestão municipal.

Igor Neves, coordenador da frente de limpeza, explicou o objetivo é chegar às sete vilas de Cruzeiro do Sul. “No mês de julho estaremos em todas as sete vilas que temos no município para levar um ambiente mais salubre e limpo também para os povos da zona rural”, destacou.

O coordenador destacou que o cronograma de coleta de lixo não foi alterada diante da nova frente de trabalho. “Continuamos com o nosso calendário prévio da coleta regular, serviço de capina, roçagem, varrição e limpeza de boeiro está a todo vapor, são sete equipes em diferentes atividades que ocorrem simultaneamente”, finalizou.