Nicolau Júnior é reeleito presidente da Assembleia Legislativa do Acre

O presidente da Assembleia Assembleia Legislativa do Acre, deputado Nicolau Junior (Progressistas), foi reeleito na noite desta terça-feira, 14, como chefe do poder legislativo até janeiro de 2023. A eleição da mesa diretora ocorreu após entendimento entre os pares de alterar o regimento interno da casa e antecipar o pleito que deveria ocorrer no início de 2021.

A proposta de resolução foi aprovada por unanimidade na Comissão da mesa e no plenário da Aleac na manhã desta terça. Já a votação ocorreu no início da tarde e se estendeu até o início da noite e contou com apoio unânime dos deputados que aprovaram a recondução integral da mesa diretora por mais dois anos. Até mesmo o deputado Fagner Calegário, que no início demonstrou ser contra e ameaçou judicializar, votou favorável a Nicolau e aos demais membros.

A nova Mesa Diretora da Assembleia Legislativa ficou definida da seguinte forma: A nova Mesa Diretora da Assembleia Legislativa ficou definida da seguinte forma: presidente Nicolau Junior (Progressistas), 1º vice-presidente Jenilson Leite (PSB), 1º secretário Luiz Gonzaga (PSDB) , 2º-secretária Antonia Sales (MDB), 2º vice-presidente Antonio Pedro (DEM) – 3º secretário Jonas Lima (PT), 4º secretário Whendy Lima (PSL), 3º vice-presidente Maria Antonia (PROS), 5º secretário Chico Viga (Podemos).