Jarude cobra explicações da prefeitura sobre falta de iluminação pública nos bairros

O vereador Emerson Jarude (MDB) cobrou na sessão desta terça-feira, 14, esclarecimentos da prefeitura de Rio Branco sobre a falta de iluminação pública em diversos bairro da cidade.

Jarude explica que no último sábado, 11, completou um ano que a Câmara de Vereadores aprovou o empréstimo de R$ 48 milhões para a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED.

“Até agora, a prefeitura não fez um esclarecimento a respeito disso e não prestou contas do que está sendo feito, ou qual o motivo da demora. Falta comunicação e diálogo, não só com os vereadores, mas com a população de Rio Branco que está a espera desse serviço a muito tempo”.

E acrescenta: “Rio Branco continua na escuridão. Uma das maiores notificações que a gente recebe na Caravana da Fiscalização é referente a iluminação pública. Mas religiosamente, em todos os talões de energia, está cobrando a iluminação pública. Não faz sentido nenhum as pessoas pagarem por um serviço que não existe. É importante que a prefeitura dê importância para isso”.

Além disso, o vereador apresentou 75 indicações de melhorias para 37 bairros de Rio Branco. Os pedidos vão desde pavimentação até iluminação pública.

Fonte – Assessoria