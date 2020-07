O jornalista Ednaldo Gomes relata no portal Sena On Line, que o mandi está sendo comercializado a R$20 o quilo em Sena Madureira, preço que os consumidores não estão gostando. O pescado vem de Boca do Acre.

De acordo com os vendedores, esse valor elevado se dá em razão do peixe está sendo trazido de Boca do Acre (AM).

Um pescador relatou a Gomes que ainda não há piracema de mandi nos rios de Sena Madureira e, por isso, o mandi chegou a esse valor.

