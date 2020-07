Governo anuncia investimentos de quase R$ 750 mil em ramais de Manoel Urbano

Em mais um etapa na busca por superar as adversidades da crise causada pela pandemia de Covid-19, o governo do Estado e a Prefeitura de Manoel Urbano lançaram na tarde desta segunda-feira, 13, o programa Ramais do Acre, que, junto com a recuperação da Rua Valério Caldas de Magalhães, vai injetar quase R$ 750 mil em obras no município. A ação faz parte, ainda, da Operação Retomada, iniciativa governamental para gerar empregos e recuperar a economia no pós Covid-19.

O governador em exercício Major Rocha e o prefeito José Altanízio Taumaturgo Sá assinaram a ordem de serviço que, por meio do Departamento de Estradas de Rodagens (Deracre), vai investir R$ 247 mil na recuperação de ramais em Manoel Urbano, auxiliando a prefeitura na compra de mais de 68 mil litros de combustível, além da recuperação de máquinas e equipamentos.

Também foi assinada a ordem de serviço para recuperação de uma das principais avenidas da cidade, a Rua Valério Caldas de Magalhães, num valor que chega a R$ 510 mil.

Major Rocha afirmou que sempre teve um grande carinho por Manoel Urbano. Ainda como deputado federal, destinou emenda para a construção de uma quadra esportiva. Agora, além do recurso para as obras, também reforça o empenho do governador Gladson Cameli em alavancar o setor produtivo do estado e a união incansável na luta contra a pandemia de Covid-19.

“Nós estamos alcançando todo o estado com esse programa de ramais. Somos um governo parceiro que procura soluções para as dificuldades de nossa população ouvindo a todos. E, hoje, pode ter certeza que Manoel Urbano tem o governo do Estado ao seu lado”, diz o governador em exercício.

O prefeito José Altanízio Taumaturgo Sá relata que tem sido um grande desafio mudar a realidade do município. Com emendas parlamentares, tem conseguido recuperar as principais vias da cidade, dando uma cara nova a Manoel Urbano. Agora, com o Ramais do Acre, poderá dar uma melhoria a mais de 200 quilômetros de ramais do município, que tem se destacado cada vez mais na produção de banana, café, farinha e criação de gado.

“É uma satisfação ter um governador comprometido com nosso estado, que trabalha para servir o Acre. Fico feliz de podermos realizar os sonhos de nossa população. A Valério Caldas de Magalhães é uma rua antiga que tem creche, escola, igreja, ginásio e agora, completamente arrumada, não irá mais sujar os pés da população, de lama no inverno e de poeira no verão”, destaca o prefeito.