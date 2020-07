O deputado Luiz Gonzaga reconheceu a importância da autonomia do Instituto de Meio Ambiente (Imac) em implementar o controle de produtos de origem vegetal no Vale do Juruá.

“O Sinaflora visa diminuir processos burocráticos, contribuindo para o fortalecimento do agronegócio sustentável”, disse ele, lembrando que as licenças agora serão emitidas em Cruzeiro do Sul.

Com as outorgas, os produtores terão mais acesso ao crédito.