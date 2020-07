Educação lança portal com cotação de preços para instruir processos de compras

A Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE), por meio da Diretoria Financeira e Administrativa, lançou um portal na página do governo do Estado (ac.gov.br) onde disponibiliza todas as solicitações de cotação de preços disponíveis na secretaria. O banner para acessar as informações já está disponível no portal do governo e também na Agência de Notícias do Acre.

Tudo isso, de acordo com o chefe do Departamento de Tecnologia da Informação (TI) da SEE, Javã Costa, visa garantir a transparência e a publicidade em todos os processos de aquisição de produtos e serviços a serem realizados, a partir de agora, pela própria secretaria.

Por meio do portal, empresas e fornecedores poderão ter acesso às planilhas, onde baixar as planilhas de cotação de preços e, após o preenchimento das mesmas, enviar, via e-mail, à SEE. “Tudo isso para que a gente possa tornar público os processos de aquisição que forem realizados”, explica.

No banner, entre as diversas cotações que as empresas e fornecedores podem realizar estão a locação de camionetes adaptadas, registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios em Rio Branco e em Cruzeiro do Sul, além da cotação para prestação de serviços de hospedagem e alimentação.

“A opção por esse portal tem exatamente o objetivo de zelar pelo princípio da transparência e publicidade dos processos de compras e essa cotação irá formar a composição de preços para que os processos de licitação aconteçam, possibilitando assim uma maior visibilidade nas aquisições”, destacou o chefe da TI.