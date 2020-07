Começa entrega de sacolões para agricultores familiares afetados pela Covid-19 no Acre         

Começou nesta terça-feira (14), em Branco, a entrega de 68 toneladas de alimentos a pelo menos 7 mil pessoas atendidas por entidades socioassistenciais no Acre.

Os produtos serão doados por três organizações de produtores rurais, entre associações e cooperativas, a partir de projetos da execução de projetos Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) aprovadas pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

Para a execução da proposta, a Companhia irá aplicar mais de R$ 240 mil como forma de apoio a 33 agricultores familiares, em especial para a produção de frutas e hortaliças. As propostas foram firmadas na modalidade de Compra com Doação Simultânea (CDS), no final do ano passado.

Os recursos para os projetos aprovados serão liberados aos agricultores à medida que os produtos forem entregues às instituições socioassistenciais registradas no Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. Algumas entregas contam com o apoio do Banco de Alimentos de Rio Branco que, em parceria com a Conab, opera a distribuição de forma a atender pessoas em situação de insegurança alimentar no estado.

Na modalidade de CDS do programa tem como objetivo apoiar a comercialização de produtos dos diversos segmentos da agricultura familiar, inclusive de povos e comunidades tradicionais como quilombolas e indígenas, ao mesmo tempo em que fortalece a rede de distribuição com a entrega dos alimentos a pessoas em situação de insegurança alimentar, por meio de instituições assistenciais.