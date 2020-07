Apenas Acre e 12 Estados fizeram reforma da previdência           

Apenas o Acre e outros doze Estados aprovaram uma reforma de suas previdências, diz levantamento da Secretaria Especial de Previdência Social do Ministério da Economia.

Desde que a reforma entrou em vigor (novembro do ano passado), os estados que alteraram as regras de aposentadoria de servidores são, além do Acre: Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Piauí, Paraná, Rio Grande do Sul, Sergipe e São Paulo.

A Reforma de 2019 não exige que os estados sigam as mesmas regras de aposentadoria que a União determinou para o funcionalismo federal. Porém, o governo tem buscado incentivar que os governadores também adotem medidas para melhorar a situação financeira dos regimes previdenciários.

A reforma do Acre ainda não surtiu o efeito esperado pelo Governo do Estado. O rombo ultrapassa os R$320 milhões em 2020 mas o Instituto de Previdência do Acre (Acreprevidência) prevê que ao longo do tempo os resultados irão aparecer com equilíbrio entre receita e despesa.

(com informações do portal Contábeis)