Aleac aprova mudança em calendário de eleição da Mesa Diretora            

O relator do PL de autoria do Líder do Governo, Gerlen Diniz, que antecipa a eleição da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa o deputado Chico Viga deu parecer favorável e a matéria foi aprovada pelos integrantes da Comissão Eleitoral da Mesa Diretora em sessão virtual da Aleac desta terça-feira (14).

O projeto de Diniz altera, sem data definida, o calendário eleitoral da Mesa, que até então era previsto para o período de 1º a 30 de dezembro de cada ano.

Todos os dez deputados da comissão votaram em favor do relatório. Agora, a comissão definirá a nova data da eleição. Depois, todos os presentes ao Plenário Virtual -19 deputados –votaram pela aprovação do PL.