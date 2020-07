Governo injeta R$92 milhões na economia do Acre ao adiantar primeira parcela do 13º

O governo calcula que a antecipação do 13o salário dos servidores mais de R$ 92 milhões na economia a partir desta quarta-feira (15) quando será paga a 1a parcela.

A previsão é que o recurso contribua diretamente para o aquecimento do comércio, duramente afetado pelo isolamento social imposto pela pandemia do novo coronavírus.

A 2a parcela do 13o será paga em dezembro. “Nossa missão é valorizar os servidores públicos que nos auxiliam a prestar os serviços e atender a comunidade. Pagar os salários em dia é minha prioridade. Assumi esse compromisso e estou cumprindo. Isso só foi possível porque temos feito de tudo para economizar cada centavo do Tesouro Estadual”, disse o governador Gladson Cameli em entrevista à Agência de Notícias do Acre.