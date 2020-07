Luziel Carvalho tem pré candidatura a prefeito de Rio Branco retirada pelo partido

O presidente da executiva municipal do Solidariedade, Edimilson Ripardo, divulgou uma nota pública na tarde desta segunda-feira, 13, afirmando que o partido oficializou a retirada da pré-candidatura do advogado Luziel Carvalho a prefeito de Rio Branco.

A retirada do nome de Carvalho, segundo em conta, leva em conta o entendimento do partido em melhor direcionar as ações partidárias, facilitar o entendimento e buscar alianças que visem o desenvolvimento do estado do Acre.

“O Partido SOLIDARIEDADE continuará dialogando na busca de alianças que fomentem a distribuição de renda, a igualdade e a solidariedade, promovendo a inclusão, a dignidade, o respeito à diversidade humana, ecológica e a valorização da vida”, informa trecho do comunicado.

Segundo foi apurado um dos motivos que levou o partido a rifar Luziel seria o fato de recentemente ele afirmar pelas redes sociais que denunciaria o vice-governador Major Rocha por supostamente praticar improbidade administrativa por realizar atos políticos durante a pandemia de covid-19, devido ao episódio que o militar levou o vice-presidente nacional do PSL, deputado federal Junior Bozzella (PSL-SP), para uma reunião para tratar de sua filiação.

Na época, o presidente estadual do Solidariedade, Israel Milani, emitiu nota afirmando que o ato de Luziel não correspondia com as demandas do partido e que medidas seriam tomadas através de reunião do diretório regional.