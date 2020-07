Levantamento mostra que Covid-19 atingiu vários líderes políticos no Acre           

O levantamento do jornal A Tribuna do Acre mostra que a Covid-19 realmente não escolhe vitimas. Com mais de 16 mil casos confirmados, a pandemia atacou também a classe política.

Os últimos diagnósticos positivos foram do senador Petecão e de sua esposa Marfisa Galvão, lembrando da morte do conselheiro do Tribunal de Contas José Augusto de Farias.

Em algum momento nos últimos meses, contraíram a Covid-19 os políticos , ex-senador Jorge Viana, deputado Daniel Zen, dirigente do PT, Cesário Braga, deputada Meire Serafim, deputado Antônio Pedro, deputado Jonas Lima, prefeito Ilderlei Cordeiro, secretário Ribamar Trindade, empresário e pré-candidato à prefeitura Fernando Zamora e o médico infectologista Thor Dantas.

Esses estão entre os nomes políticos que foram confirmados com o diagnóstico da pandemia no Acre, até agora.