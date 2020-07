Maioria dos motoristas acreanos pagaram mas não retiraram o licenciamento 2020

No Acre, mais de 40 mil proprietários de veículos pagaram as taxas de licenciamento anual mas não retiraram o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo Eletrônico (CRVL-e). Os documentos estão desde abril para serem impressos.

De abril aos dias atuais foram emitidos 61.724 documentos. Desses, apenas 17.093 foram baixados na plataforma de autoatendimento do site, ou seja, 72,3% dos CRLVs disponíveis para impressão ainda não foram acessados pelos proprietários.

Desde abril, o Detran possibilita que o CRLV, documento de porte obrigatório, seja impresso diretamente do portal do órgão, em papel comum, não sendo necessário o comparecimento presencial para obter esse serviço.

Com a implantação do documento no formato digital, as emissões passaram a ser exclusivamente eletrônicas. Após os pagamentos de todos os débitos vinculados ao veículo, em até 24 horas o CRLV fica liberado no sistema para a impressão do proprietário. Não existe um limite para as impressões, podendo ser realizadas quantas vezes forem necessárias.

Os interessados devem acessar o site www.detran.ac.gov.br e cadastrar-se na plataforma de autoatendimento. A impressão deve ser realizada em papel sulfite branco no formato A4, com tinta preta, em página única. (Com Agência de Notícias do Acre)