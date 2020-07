Um bom termômetro da retração econômica é o consumo de energia elétrica, que voltou a cair no Acre em junho quando comparado ao mesmo período do ano passado. A redução no Acre foi a maior da região Norte: -9%, segundo a Câmara de Comércio de Energia Elétrica em levantamento divulgado nesta segunda-feira (13).

Ao se analisar o desempenho por região geográfica, Rio de Janeiro lidera a queda no Sudeste. No Sul do país, o Rio Grande do Sul é o que apresentou a maior queda (-10%), enquanto, no Centro-Oeste, a redução mais expressiva ocorreu no Mato Grosso do Sul (-6%). O Nordeste tem a Bahia como o estado com maior índice de redução (-11%).

O consumo de energia no Brasil apresentou retração média de 4,6% em junho, na comparação com o mesmo mês no ano passado. Os dados confirmam o início de uma tendência de retomada na demanda, ainda que lentamente. O resultado é reflexo da flexibilização das medidas de isolamento social em algumas das principais cidades do país.

De acordo com o mais recente estudo da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, tanto o mercado regulado como o livre apresentaram o mesmo percentual queda, de 4,6%.