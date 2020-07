Governo Federal antecipa saques do Auxílio Emergencial  

Ministério da Cidadania antecipou o calendário de saques da primeira parcela do Lote 3 de pagamentos do Auxílio Emergencial. A partir de segunda-feira (13), os nascidos em julho, agosto e setembro poderão retirar o benefício.

Na terça-feira (14/7), quem faz aniversário em outubro, novembro e dezembro poderá sacar o dinheiro.

A portaria com as novas datas foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (10.07).

O calendário de saque em dinheiro do Lote 3 teve início no dia 6 de julho, também de forma escalonada pelo mês de nascimento. Contudo, a previsão inicial era que ele se estendesse até 18 de julho, quando os nascidos em dezembro poderiam sacar.

No Lote 3, são 4,8 milhões de pessoas beneficiadas. O depósito dos valores de R$ 600 ou R$ 1.200 na Poupança Social Digital já havia sido feito nos dias 16 e 17 de junho para esse público. Como tem sido rotina para otimizar a operação bancária, primeiro o benefício fica disponível para pagamentos e depois é liberado para saques e transferências.