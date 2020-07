O presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Cristóvão Messias, emitiu nota de pesar pela morte do conselheiro José Augusto de Farias Filho, vítima da Covid-19 neste domingo (12). Augusto estava no TCE desde 1989.

Veja a nota do TCE:

NOTA DE PESAR

Domingo, 12 de julho de 2020