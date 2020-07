Polícia Militar prende 6 pessoas e apreende 3 armas de fogo na Capital

Na segunda ocorrência, os militares foram informados que em uma determinada residência, no bairro João Paulo II, estava acontecendo uma festa e haviam várias pessoas armadas no local. Com a chegada das radiopatrulhas, imediatamente, várias pessoas começaram a se evadir e os militares conseguiram apreender um menor que portava uma escopeta calibre .32. A proprietária da residência também foi detida e encaminhada a delegacia por infringir medida sanitária preventiva (art. 268 do CP). No local também haviam crianças de várias idades, entre elas um bebê de apenas 7 meses.