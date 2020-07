Mais de 200 espaços já  foram desinfectados contra Covid-19 no Acre           

No Acre, desde o início das operações de desinfecção de espaços públicos -que ocorreu no último mês de abril -mais de 200 ambientes foram higinenizados na capital e interior. Em Rio Branco, o Terminal Urbano passou por mais um processo de limpeza, desta vez com ajuda da Zeladoria da Cidade.

Apesar da queda brutal no movimento, o Terminal Urbano de Rio Branco ainda recebe grande fluxo de pessoas e ônibus.

O coronavírus pode permanecer por horas e até dias nas superfícies. Aplicada em conformidade com a normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a desinfecção dos espaços públicos tem sido importante estratégia adotada pelos governos e municípios para conter a proliferação do vírus causador da Covid-19.

Nestes próximos dias, a limpeza passará por espaços do bairro Calafate, em Rio Branco. A programação incluiu áreas externas de hospitais, postos de saúde, centros comerciais, mercados, órgãos públicos.

Durante a ação, os espaços foram higienizados com solução à base de hipoclorito a 1%.