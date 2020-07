Ladrão quebra porta de vidro e tenta roubar agência do Banco do Brasil

Várias viaturas da Polícia Militar e cerca de 30 policiais foram mobilizados na tarde deste domingo, 12, para averiguar um suposto roubo na Agência do Banco do Brasil Estilo, localizada na Avenida Ceará, em Rio Branco. De acordo com informações da polícia, o sensor de movimento e o alarme do sistema de segurança da agência disparou. O vigilante acionou a Polícia Militar, que imediatamente fechou a Avenida Ceará e isolou a área.

O Gerente do Banco esteve no local e juntamente com os policiais do Bope entrou ao local e percebeu que uma porta de vidro localizada na lateral do prédio estava quebrada.

De acordo com o Tenente Marcelo da Polícia Militar, um homem entrou por uma casa abandonada que fica ao lado do prédio, pulou o muro da agência bancária e quebrou a porta de vidro. Segundo o Tenente, não houve roubo no local, apenas uma tentativa de furto. O criminoso ao perceber que os alarmes foram acionados, fugiu do local.

O Gerente do Banco registrou um Boletim de Ocorrência na Delegacia e o caso será investigado pela Polícia Civil.