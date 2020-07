Gladson diz que queda em mortes por Covid-19 se dá porque as pessoas estão se cuidando             

O governador Gladson Cameli comemorou a queda no número de mortes por Covid-19 bo Acre nestes últimos dias e imputou o resultado ao trabalho que o poder público desenvolve e ao engajamento da população. “Principalmente pela crescente colaboração das pessoas que estão entendendo a situação e tomando os cuidados necessários para evitar o contágio”, disse. “Graças a Deus, o nosso Acre é o Estado com a maior queda no número de mortes pela Covid-19. Isso é resultado parte da estrutura que montamos em tempo recorde para atender as pessoas com investimentos em hospitais, equipamentos e medicamentos; parte pelo esforço dos nossos profissionais da saúde; parte pelo nosso planejamento de acompanhamento das atividades”, disse ele.

O governador pediu para não se baixar a guarda, pois, diz ele, “ainda temos muito a fazer e vamos continuar lutando com ainda mais ânimo e esperança”.

“Essa é a prova de que esse é um governo que se esforça para cuidar das pessoas. O Coronavírus vai passar e a vida vai continuar”, concluiu.