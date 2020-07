Empresários do Polo Moveleiro de Cruzeiro do Sul recebem visita de Gladson e Rocha

Cercado por móveis de alto padrão de qualidade, o governador Gladson Cameli e uma comitiva formada por secretários e presidentes de autarquias foram recebidos por empresários do Polo Moveleiro de Cruzeiro do Sul, na última sexta-feira, 10.

Durante a estadia do governador em Cruzeiro do Sul, diversos empresários e produtores rurais da região foram contemplados com a implantação do Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais (Sinaflor) e entrega de licenças. As medidas tem como objetivo principal o fortalecimento do agronegócio sustentável e de outros setores da economia, além de ser um dos itens necessários para a regularização de empresas do segmento ambiental. Os avanços são frutos da atuação em conjunto do Imac, Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) e Secretária de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict).

O governador Gladson Cameli enfatizou seu compromisso com a preservação do meio ambiente e disse tratar como prioridade de seu governo a outorga das licenças ambientais.

“As empresas que agora possuem a licença, representam um diferencial no mercado de trabalho. Poderão trabalhar legalizados e assim gerar ainda mais emprego para o nosso estado. O mercado está cada vez mais exigente e nós queremos fazer tudo do jeito certo, para que essas empresas se desenvolvam”, completou.

O presidente do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), André Hassem, explica que os empresários terão sua matéria-prima legalizada para trabalhar tranquilamente. E o que é mais importante: a licença pode ser adquirida e entregue dentro de sua localidade de trabalho.

“Esses empresários tinham muita dificuldade em adquirir a documentação, também pela dificuldade no deslocamento. Isso tudo pode ser feito por meio do nosso escritório em Cruzeiro do Sul. Agora cerca de cinquenta moveleiros, distribuídos nos municípios de Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves e Mâncio Lima, com licenciamento, estão com as portas abertas para o desenvolvimento. Estamos muito felizes de poder fazer parte de tudo isso, pois sabemos o tamanho da importância para essas pessoas”, pontuou Hassem.

Acompanharam a visita o vice-governador, Major Rocha; o secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), Anderson Abre; o secretário de Infraestrutura, Ítalo Medeiros; o secretário de Saúde, Alysson Bestene, além de técnicos do Imac da região do Juruá.