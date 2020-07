Desmate ilegal em área de  preservação leva autor à delegacia em Cruzeiro do Sul         

Uma operação do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac) resultou na detenção de umpessoa por desmate ilegal em Cruzeiro do Sul. A operação contou com apoio de policiais do Pelotão Ambiental.

Os agentes realizaram uma averiguação que denunciava desmatamento em Área de Preservação Permanente (APP). A ocorrência é de quinta-feira (9) mas foi divulgada neste domingo (12).

Chegando ao local os agentes encontraram um trator modelo D6 parado em uma grande área desmatada, que segundo nota do 6o Batalhão de Polícia Militar, estava sendo limpa para loteamento particular. Além disso, politiciais e fiscais constataram que não foi respeitado o limite da APP trazendo prejuízos a várias nascentes. “Após buscas pelo responsável, foi localizado o autor e perguntando sobre o licenciamento ambiental para tal prática informando que não possuía e esperava uma fiscalização da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul para dar entrada com o pedido aos órgãos competentes do meio ambiente”, informou o 6o BPM.

“!Mediante flagrante do artigo 38 da lei 9.605 de 88 foi dada a voz de prisão sendo conduzido e entregue na DPG para que possa ser tomada às providências cabíveis”, completou a unidade.