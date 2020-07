Foi confirmado nessa sexta-feira, 10, o exame com resultado positivo para Covid-19 do senador Sérgio Petecão e de sua esposa, a ex-deputada Marfisa Galvão. A confirmação foi dada pelo próprio senador ao jornalista Antônio Muniz, do jornal O Rio Branco.

Petecão pediu aos colegas que costuma frequentar sua residência que evitem visitá-lo em casa nas próximas semanas. “Graças a Deus, estou bem. Vou seguir as orientações dos médicos, tomar a medicação e repousar”, disse o senador ao jornalista.