Prouni oferece 1.112 bolsas para o Acre; interessados já podem consultar opções               

O Programa Universidade para Todos (Prouni) do Ministério da Educação (MEC) irá ofercer 1.112 bolsas para o segundo semestre de 2020. Os candidatos que quiserem concorrer a uma bolsa já podem consultar as opções disponíveis.

São 492 bolsas integrais e 620 parciais para os acreanos.

O Programa oferece bolsas de estudos integrais (100%) e parciais (50%) em instituições particulares de ensino superior que, nesta edição, somam 1061 instituições.

A busca pode ser realizada no portal do Prouni e as inscrições serão abertas na próxima terça-feira (14), com encerramento previsto para sexta-feira (17). Nesta edição do Prouni, que é o segundo processo seletivo de 2020, foram disponibilizadas 167.780 bolsas no total, sendo 60.551 bolsas integrais e 107.229 bolsas parciais. O resultado da primeira chamada deve ser divulgado ainda este mês, no dia 21 de julho. Lembrando que o Prouni tem, ainda, outras duas oportunidades (segunda chamada e lista de espera) para os candidatos concorrerem às bolsas de estudo. O cronograma completo está no portal do Prouni.

Para concorrer às bolsas integrais, o estudante deve comprovar renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até 1,5 salário mínimo. Para as bolsas parciais (50%), a renda familiar bruta mensal deve ser de até 3 salários mínimos por pessoa. O candidato também precisa ter realizado o último Enem e ter alcançado, no mínimo, 450 pontos de média nas notas. Além disso, o estudante não pode ter tirado zero na redação.