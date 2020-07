Policia Militar e IDAF assinam acordo técnico de cooperação

Além de estabelecer o fortalecimento das ações do Sistema de Vigilância Sanitária Animal e Monitoramento, para preservação e o impedimento da introdução de agentes patógenos exóticos, busca- se trabalhar também na ocorrência de focos de febre aftosa ou doenças que provoquem embargos de comercialização internacional, objetivando alcançar o status do Acre como zona livre de Febre Aftosa, meta do Governo do Estado.