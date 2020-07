Operações contra desmate se intensificam a partir de 15 de julho, anuncia Defesa

Com a prorrogação da Garantia da Lei e da Ordem (GLO) Ambiental na Amazônia, o Ministério da Defesa apresentou neste sábado (11) a estratégia que irá vigorar partir da segunda quinzena de julho para frente a atuação da Operação Verde Brasil 2, que vai direcionar o foco de atuação no combate às queimadas. “Devido à expertise adquirida na primeira fase dessa missão, no ano passado, as Forças Armadas e os agentes dos órgãos governamentais, que atuam em parceria, vão alcançar resultados excelentes.” A avaliação é do Ministro da Defesa, Fernando Azevedo.

O ministro reforçou que a operação demonstra ao mundo que “quem cuida da Amazônia é o Brasil e o brasileiro”.

E essa preocupação com o bioma Amazônia está reforçada na prorrogação da Garantia da Lei e da Ordem para atuação das Forças Armadas na região até 6 de novembro. A decisão presidencial foi publicada, nesta sexta-feira (10), no Diário Oficial da União, por meio do decreto nº 10.421.