Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2278 da Mega-Sena, que ocorreu neste sábado. De acordo com a Caixa, o valor estimado para o prêmio principal do próximo sorteio, na quarta-feira, é de R$ 44 milhões.

Conforme a Caixa, 98 apostas acertaram a quinta e levarão R$ 35.640,86. Já a quadra foi acertada por 6.533, que poderão ser trocadas por R$ 763,77.

Os números sorteados neste sábado foram: 08-17-34-37-43-45

