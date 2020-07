Governo inaugura Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul

O que antes era uma estrutura abandonada há 30 anos, agora se concretiza como um importante aliado do Governo do Acre no enfrentamento à pandemia de Covid-19, na segunda região mais populosa do estado, o Vale do Juruá. A inauguração do Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul, uma das unidades de Saúde mais modernas do estado, nesta sexta-feira, 10, é resultado de um grande esforço da gestão Gladson Cameli para salvar vidas.

Foram aproximados 60 dias desde a construção até as instalações de modernos equipamentos para o recebimento dos primeiros pacientes. A estrutura erguida em tempo recorde é um legado histórico e algo jamais visto na Saúde pública no Juruá.

O Hospital de Campanha possui 1,4 mil metros quadrados de espaço construído. Dividido em dois pavimentos, o prédio conta com todo o aparato necessário para o funcionamento de uma unidade hospitalar de média e alta complexidade, que neste primeiro momento será utilizada exclusivamente para tratamento de pacientes com Covid-19. São 10 leitos de unidade de terapia intensiva (UTI), 20 leitos semi-intensivos, 60 leitos de enfermaria, 6 salas de repouso médico, sala de emergência, sala de triagem, sala dos plantonistas, sala de prescrição médica, 2 vestiários e 2 copas.

Construída de maneira permanente para o melhorar e ampliar a oferta de atendimento a população no pós-pandemia, o Hospital de Campanha recebeu investimentos na ordem de R$ 4,1 milhões. Com equipamentos hospitalares, foram adquiridos mais de R$ 2,2 milhões em recursos oriundos do remanejamento de emendas parlamentares da bancada federal acreana. E mais R$ 762,6 mil estão sendo aplicados na compra de mais aparelhos para a unidade.

O novo pavilhão do Hospital Regional do Juruá leva o nome de João Luiz Angelim. O médico urologista foi mais um profissional vítima do novo coronavírus no início de junho. Doutor Angelim, como era mais conhecido, atuou durante vários anos em Cruzeiro Sul. Esta foi a maneira do governo estadual homenagear todos os servidores públicos da Saúde que, infelizmente, perderam a batalha para a Covid-19.

Em solenidade reservada, que obedeceu todas as regras sanitárias e de distanciamento físico, uma benção ecumênica foi celebrada pelo pastor evangélico Carlos Alberto dos Santos e o bispo Dom Flávio Giovanele, na presença de autoridades e servidores do Hospital do Juruá.