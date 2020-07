Gladson Cameli se emociona e chora durante inauguração de Hospital de Campanha do Juruá

Ao lembrar das inúmeras adversidades que surgiram nos últimos meses, Gladson não conteve a emoção e precisou pausar seu discurso. O chefe do Executivo lembrou das conquistas alcançadas pelo tio e ex-governador, Orleir Cameli, agradeceu o apoio incondicional que vem recebendo de sua família para vencer essa batalha contra o coronavírus. O gestor quebrou o protocolo ao chamar duas servidoras da limpeza para, em nome delas, agradecer todos os profissionais que estão na linha de frente e arriscando até mesmo suas vidas para que outras sejam preservadas.

“Estou na minha cidade. Aqui eu nasci, aqui eu cresci, aqui conheci minha esposa Ana Paula, aqui vi meu tio Orleir fazer política olhando nos olhos das pessoas e me inspirei nele para cumprir a missão que tenho hoje. Cruzeiro do Sul é a minha história. E que felicidade fazer parte da história de Cruzeiro do Sul. Deus me deu a oportunidade de honrar o meu sobrenome. Deus me dá o privilégio de retribuir esse amor que o Juruá sempre teve pela minha família”, pontuou.

Gladson Cameli destacou ainda os avanços obtidos na área da Saúde em sua gestão. Em apenas um ano e meio, o governo concluiu obras que estavam paradas há anos, como é o caso do Pronto-Socorro e Instituto de Traumatologia e Ortopedia (Into), em Rio Branco, além da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cruzeiro do Sul. E durante à pandemia, novos leitos foram criados e dois novos hospitais de campanha construídos. Somente no Vale do Juruá, a capacidade mais que dobrou.

“Somente nesse um ano e meio do novo governo já multiplicamos por 4 o número de UTIs disponíveis em todo o estado. Em um ano e meio, fizemos quatro vezes mais do que nos vinte anos das administrações passadas. E ainda terminamos as obras que eles deixaram paradas e pagamos as dívidas que deixaram para trás”, ressaltou.